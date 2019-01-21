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Валерий Гартунг не собирается участвовать в выборах губернатора Челябинской области
21.01.2019 г. 12:26
Председатель челябинского отделения партии «Справедливая Россия» отрицает возможность своего участия в выборах главы региона в сентябре.
Заявление Валерий Гартунг сделал на прошлой неделе. В эфире радио «Комсомольская правда» депутат подчеркнул, что сильно загружен работой в Госдуме и не намерен менять сферу деятельности в ближайшее время.
«Вы меня выбрали в Госдуму на пять лет, два с половиной года прошло. Я работаю, на мой взгляд, хорошо, стараюсь как могу. И мне нужно довести до логического завершения все те вопросы, с которыми вы ко мне обращаетесь», — пояснил Валерий Гартунг.
Он добавил, что продолжит работу в парламенте в интересах южноуральцев. «У Челябинской области очень много проблем, и я готов помогать их решать, будучи депутатом Государственной Думы», — резюмировал Валерий Гартунг.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся в сентябре 2019 года. В качестве кандидата от партии «Единая Россия» в них намерен участвовать нынешний глава региона Борис Дубровский.
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
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