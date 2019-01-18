Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта sledcom.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 12 по 18 января 2019 года.

1. Владимир Путин потребовал расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске



Обрушившийся дом на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске полностью расселят. Такое указание дал Владимир Путин губернатору Борису Дубровскому на совещании в правительстве в среду, 16 января. Президент подчеркнул, что с просьбой о расселении пострадавшего дома к нему обратились жители Магнитогорска.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», — распорядился Владимир Путин. «Команда понятна», — ответил Борис Дубровский.

Фото с сайта kremlin.ru

Президент отметил, что на эти цели потребуется крупная сумма – 1 млрд 300 млн рублей. Взять эти деньги, по его словам, можно из федерального и регионального бюджетов, а также у Магнитогорского металлургического комбината. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников сообщил, что комбинат поддерживает предложение президента и готов принять участие в финансировании. Всего речь идет о переселении более 1 тыс. жильцов и 620 квартир.

Ранее сообщалось, что судьбу дома №164 на проспекте Карла Маркса, где 31 декабря произошел взрыв, будут решать по результатам детального исследования состояния конструкций. После трагедии начался сбор подписей за расселение пострадавшего дома. К настоящему моменту петиция на сайте Change.org набрала более 200 тыс. голосов. Губернатор Борис Дубровский назвал сбор подписей «плясками на костях». 16 января глава региона прокомментировал свои слова. В беседе с «Ведомостями» он заявил, что «немного о другом говорил». «Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», — сказал Дубровский.

По словам губернатора, на расселение дома уйдет год. Для жильцов планируют построить новый дом.

Фото с сайта 74.mchs.ru

Сейчас на проспекте Карла Маркса, 164 идет демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов. По словам главы региона, эти работы продлятся до конца квартала. Жильцов девятого и десятого подъездов на время работ расселят. Три человека из обрушившегося седьмого подъезда уже купили квартиры. В мэрии организовали специальный штаб, где риелторы бесплатно оказывают услуги по подбору жилья. Также местные власти просят откликнуться продавцов квартир на вторичном рынке — их также предполагается использовать под расселение.

В четверг, 17 января, появилась информация, что ответственность за взрывы дома и маршрутки (последний произошел ночь на 2 января на проспекте Карла Маркса неподалеку от пострадавшего дома, погибли три человека) взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Об этом стало из еженедельной газеты террористов Al-Naba. Перевод статьи сделала американская организация SITE Intelligence Group, выдержку из него опубликовал телеграм-канал Directorate 4. Там говорится, что 31 декабря террористы заложили в доме на проспекте Карла Маркса, 164 взрывное устройство и привели его в действие.

Фото с сайта 74.mchs.ru

Официальный представитель СК Светлана Петренко призвала журналистов не доверять сообщениям террористов, которые, по ее словам, «приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира». В данный момент следствие отрабатывает все возможные версии. Приоритетной остается взрыв бытового газа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — подчеркнула она.

Светлана Петренко пояснила, что причины взрыва дома в Магнитогорске устанавливает целый ряд экспертиз, ведется допрос очевидцев и потерпевших. Выводы можно будет сделать только после окончания следствия, подчеркнула она.

Фото с сайта sledcom.ru

Позднее журналисты проекта Baza опубликовали расследование причин взрыва жилого дома в Магнитогорске. Авторы публикации утверждают, что боевики планировали провести серию взрывов в новогоднюю ночь. По данным Baza, трое соратников планировали заложить несколько бомб в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства собирались прятать в урнах, под лавочками в скверах, парках и площадях, пишет Baza. Взрыв в доме по проспекту Карла Маркса произошел незапланированно, здание хотели взорвать утром 1 января, утверждают авторы публикации.

Тем временем сайт 74.ru провел расследование и выяснил, кто был в маршрутке, взорвавшейся на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. «Газель» принадлежала 43-летнему Махмуду Джумаеву, уроженцу Узбекистана. Его жена рассказала журналистам, что он в 2015 году увлекся исламом, а в июне 2018 года вовсе ушел из семьи, не пожелав жить с «неверными». Последний раз она его видела 30 декабря — за день до взрыва в Магнитогорске.

Скриншот с сайта vk.com/auto_mgn / Danil Chumak

В пятницу, 18 января, радиостанция «Челябинское эхо» спросила у жителей города, что страшнее — теракт или техногенная авария. С мнениями горожан можно ознакомиться по ссылке.

По данным Следственного комитета, на сегодняшний день приоритетная версия трагедии — взрыв бытового газа. И произошедшее в Магнитогорске заставило экспертов вновь говорить о безопасности при использовании газового оборудования. Так, в Госдуме предложили устанавливать в новостройках и домах, прошедших капремонт, газовые плиты с автоотключением. Предложения готовят и депутаты Заксобрания Челябинской области. А в обалстной Госжилинспекции сообщили, что за отказ пускать газовщиков в квартиру челябинцев будут штрафовать. Штрафы грозят и тем, кто не заключил договор на обслуживание со специализированной организацией.

2. Мэра Челябинска будут выбирать из 16 кандидатов



В Челябинске во вторник, 15 января, завершился прием заявок на участие в конкурсе по выборам мэра. В последний день документы подали трое человек — предприниматель Татьяна Омельченко, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков и Никита Мирный. Всего в конкурсе намерены участвовать 16 человек. Среди них - действующий врио главы города Владимир Елистратов и глава Ленинского района Александр Орел. Их называют главными претендентами на пост мэра.

По мнению политолога Алексея Ширинкина, у этих претендентов разные бэкграунды. «Орел — человек более молодой, современный и социальный. Елистратов скорее человек из другой среды, хозяйственной элиты, номенклатуры еще тарасовского времени. Таких у нас было много, мы уже немного разочарованы в них», — сказал он в программе «Разворот» на «Челябинском эхе».

Фото с сайта znak.com

По мнению политолога, логику в выдвижении главы Ленинского района на пост мэра искать не нужно: решение могло быть принято случайно. Однако это добавляет выборам непредсказуемости, считает Алексей Ширинкин.

После окончания приема заявок в региональном отделении партии «Яблоко» состоялись предвыборные дебаты. В них приняли участие всего четверо претендентов из 16 — помимо Ярослава Щербакова это экоактивист Василий Московец, координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский и правозащитник Георгий Невский. Кандидаты от оппозиции приняли решение провести в середине февраля митинг с требованием вернуть прямые выборы мэра в Челябинске.

Отбирать кандидатов на конкурс будет специальная комиссия, ее заседание состоится 22 февраля. Нового главу Челябинска определят депутаты гордумы на сессии 26 февраля.

3. Губернатор Калининградской области: «Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском»



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил местных жителей, что в регионе не будут реализовывать вредные для экологии проекты, и упомянул при этом Челябинск. Антон Алиханов ответил на вопросы общественников, которые обеспокоены влиянием калийно-магниевого рудника на экологию. Его планируют построить под Калининградом к 2021 году, местные житель — пртив. Губернатор отметил, что область не будет заниматься вредными для экологии проектами, чтобы не превратить регион в Челябинск.

«Мы не будем реализовывать никакие проекты в ущерб нормам и правилам. Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском, да простят меня наши коллеги. Это не место для металлургии», — цитирует ИА «Русский Запад» Антона Алиханова.

Фото с сайта gov39.ru

Позднее власти Калининградской области извинились перед челябинцами за критику. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сказал, что недоразумение произошло по вине журналистов. «Коллеги из калининградских СМИ исказили цитату Антона Алиханова. Мы извиняемся перед челябинцами за это», — заявил он.

4. Власти Челябинской области потратят 10 млн рублей на банкеты и фуршеты

На обеспечение торжественных мероприятий в правительстве области уйдет 10 млн рублей из бюджета. Конкурс объявили в конце декабря 2018 года. Контракт управление делами губернатора и правительства области заключило с предприятием общепита «Малахит». По информации портала госзакупок, фирме выделят деньги из регионального бюджета на обеспечение 60 мероприятий в правительстве в течение 2019 года.

«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства», — говорится в техническом задании.

Фото с сайта pixabay.com

Также управление делами губернатора и правительства оставило за собой право отказаться от готового банкета или фуршета на любом этапе с возмещением поставщику понесенных расходов.

5. Бывший сосед с друзьями избил 72-летнюю жительницу Челябинска и ее больного мужа

Жительница Ленинского района обратилась на «Челябинское эхо» после того, как трое мужчин избили ее и супруга.

Во вторник, 15 января, 72-летняя Галина Ивановна, которая живет на улице Новороссийской, позвонила в редакцию радиостанции «Челябинское эхо». Она рассказала, что в минувшее воскресенье в ее комнату в коммунальной квартире ворвался бывший сосед с двумя друзьями. Пожилых людей хулиганы жестоко избили.

Женщина добавила, что ее 70-летний муж в октябре 2018 года попал под машину на улице Гагарина. С тех пор он с трудом встает и не смог оказать напавшим мужчинам никакого сопротивления. «Они взяли меня за лицо и оттолкнули в тамбур, теперь у меня на носу ссадина. Палочку они отобрали и били ей деда. Сломали и трость, и очки, разбили телефон и ушли», — рассказала Галина Ивановна.

После того, как хулиганы ушли, женщина вызвала скорую. Врачи осмотрели пострадавших и предложили мужу Галины Ивановны поехать в больницу, однако он отказался. Затем женщина вызвала полицию. Правоохранители составили протокол и дали мужчине направление на судмедэкспертизу — чтобы снять побои. Но попасть на нее супруги не смогли — у бабушки не было трости и очков, чтобы элементарно выйти из дома.

Женщина позвонила в прокуратуру. Там у нее приняли заявление по телефону и сказали, что будут проверять. Потом пенсионерке позвонили из прокуратуры и сказали, что ее мужа отвезут на судмедэкспертизу полицейские, что и произошло через три часа. Во вторник Галина Ивановна сообщила журналистам, что с тех пор представители правоохранительных органов с ней не связывались и ничего о разбирательствах с хулиганами она не знает. Известно, что в УМВД по Челябинску заявление зарегистрировали, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Галина Ивановна пояснила, что поводом для избиения стали события, которые имели место около года назад. Тогда у пожилого мужчины с бывшей женой соседа на кухне произошла ссора. Пенсионерка предположила, что женщина в воскресенье нажаловалась соседу во время застолья, после чего мужчины пришли расправиться с пожилым челябинцем.

«Я бы хотела попросить помощи у волонтеров, есть же волонтерское движение. У нас выбита дверь, в доме нет даже хлеба, а мы не можем сходить в магазин. Мы хотим, чтобы кто-нибудь нам помог. Я дочь фронтовика, мама — мать-героиня, 15 детей, почему нет никакой помощи?» — жалуется Галина Ивановна.

Известно, что в УМВД по Челябинску заявление пострадавшей зарегистрировали, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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