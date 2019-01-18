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Baza: «Боевики готовили серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь»
18.01.2019 г. 16:15
Журналисты проекта Baza опубликовали расследование причин взрыва жилого дома в Магнитогорске.
Авторы публикации утверждают, что боевики планировали провести серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь. По данным Baza, трое соратников планировали заложить несколько бомб в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства собирались прятать в урнах, под лавочками в скверах, парках и площадях. 1 января дворник обнаружил в урне у ТЦ «Континент» подозрительное устройство. Он вызвал полицейских. Остальные устройства остались в квартире на Ленина, 93, где снимал квартиру один из боевиков, пишет Baza.
Взрыв в доме №164 по проспекту Карла Маркса произошел незапланированно, здание хотели взорвать утром 1 января, утверждают авторы публикации. Сегодня стало известно, что «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка) взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом написали в еженедельной газете террористов Al-Naba. СК России призвал не верить сообщениям террористов о причинах взрыва.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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