Baza: «Боевики готовили серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь»

Фото с сайта 74.mchs.ru

Журналисты проекта Baza опубликовали расследование причин взрыва жилого дома в Магнитогорске.

Авторы публикации утверждают, что боевики планировали провести серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь. По данным Baza, трое соратников планировали заложить несколько бомб в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства собирались прятать в урнах, под лавочками в скверах, парках и площадях. 1 января дворник обнаружил в урне у ТЦ «Континент» подозрительное устройство. Он вызвал полицейских. Остальные устройства остались в квартире на Ленина, 93, где снимал квартиру один из боевиков, пишет Baza.

Взрыв в доме №164 по проспекту Карла Маркса произошел незапланированно, здание хотели взорвать утром 1 января, утверждают авторы публикации. Сегодня стало известно, что «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка) взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом написали в еженедельной газете террористов Al-Naba. СК России призвал не верить сообщениям террористов о причинах взрыва.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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