Что страшнее — теракт или техногенная катастрофа? Мнение челябинцев

Фото с сайта gubernator74.ru

«Челябинское эхо» спросило горожан о страхах, связанных с терактами и бытовыми авариями.

Экс-министр общественной безопасности региона Евгений Савченко не верит в версию теракта. Он считает, что боевики пользуются подвешенной ситуацией ради собственного пиара. «Надо исходить из того, что аварию, допущенную из-за нарушения мер безопасности, и аварию, связанную с халатностью, очень сложно отличить и на этом спекулируют отдельные силы. Главная задача террористов — это ведь не убить как можно больше людей, а деморализовать общество», — пояснил Евгений Савченко.

Вице-спикер Заксобрания области Константин Захаров сказал, что для него хуже всего — попытки спекуляций на теме трагедии. «На сегодняшний день совершенно четко ясно, что это взрыв бытового газа — следов взрывчатки не обнаружили. Было это сделано специально или это случайность – ответит следствие. Поэтому нужно набраться терпения и дождаться официальной версии», — прокомментировал депутат.

Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов пояснил, что версия теракта может быть выгодна для власти. В случае техногенного фактора на нее легла бы ответственность за это, уверен эксперт.

«Вообще для власти было бы проще признать, что это террористический акт, чем списать все на техногенный фактор. Потому что террористический акт всегда специально готовится и ни одна страна мира не может гарантировать защиту своего населения от теракта», — прокомментировал Сергей Зырянов.

По теме высказался в своем блоге в ЖЖ политолог Александр Подопригора. Он назвал версию теракта нагнетанием паники, и считает, что это мешает решению реальных проблем. «Расследовать нужно настоящие причины взрыва бытового газа, а не конспирологические версии. То, что объясняется бардаком, не стоит представлять заговором: бардак в таких сферах гораздо опаснее», — написал Александр Подопригора.

Простые челябинцы оценивают ситуацию по-разному. Для кого-то теракт страшнее тем, что это запланированная акция, а кто-то больше боится бытовых аварий, которые опасны своей непредсказуемостью.

— Техногенная авария страшнее. Потому что в теракте у вас есть шанс выжить. В техногенной аварии у вас вряд ли будут шансы.

— Я считаю, что страшнее теракт. Потому что теракт — это заранее спланированная операция для уничтожения как можно большего количества людей.

— Это одинаково страшно. Никогда не предугадаешь, когда мать-природа решит выкинуть какую-нибудь штучку, да и террористы не вывешивают афиши, когда у них там будет взрыв или что-то еще.

— Я считаю, что техногенная авария страшнее, потому что может пострадать больше народу, чем при теракте.

Некоторых челябинцев беспокоит то, что это первый подобный случай на Южном Урале, когда обрушился жилой дом и погибло столько людей. По их словам, если подтвердится версия теракта, они перестанут чувствовать себя защищенными.

В четверг, 17 января, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, который произошел 31 декабря. После этого появился первый официальный комментарий от Следственного комитета. Там заявили, что следствие отрабатывает все версии инцидента, но приоритетной остается взрыв бытового газа. Силовики призывают не верить провокационным заявлениям террористов и заявляют, что причину произошедшего озвучат после получения результатов всех необходимых экспертиз.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 18.01.2019 г.»