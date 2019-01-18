А воз и ныне там. В озеро Теренкуль несколько лет стекают канализационные воды

Фото: Галина Лепина

Южноуральцы жалуются на зловонные стоки рядом с базой отдыха на озере Теренкуль.

Слушатели «Челябинского эха» сообщили, что недалеко от семейного курорта «Утес» в озеро стекает вода со зловонным запахом. Установить место, откуда идут стоки, не удалось. Однако известно, что рядом с базой отдыха находятся очистные сооружения, которые были построены в 1980-е годы. Оборудование принадлежит компании ООО «Евродвор». Сточные воды сбрасываются в озеро Табанкуль, которое протоками связано с Теренкулем и Кисегачем.

В 2013 году жители поселка при санатории «Кисегач» направили открытое письмо в областное правительство с просьбой обратить внимание на проблемы ухудшения состояния озер. «В областную целевую программу природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки на 2006–2010 годы было включено мероприятие по реконструкции очистных сооружений для здравниц курорта Кисегач. Однако в указанный срок работы не проводились, а в последующие годы финансирование на эти цели не выделялось», — говорится в обращении.

В 2016 году областное минэкологии проводило проверку на озере Теренкуль, во время которой выявили сброс недостаточно очищенных сточных вод компанией «Евродвор».

В июле 2017-го губернатор Борис Дубровский поручил главе Чебаркуля Сергею Ковригину за месяц подготовить предложения по реконструкции систем водоотведения. В августе глава региона заявил, что власти будут договариваться с собственником очистных сооружений о модернизации объекта. «Мы должны решить эту проблему в кратчайшие сроки», — сказал тогда глава региона.

В октябре 2018 года губернатор посетил санатории «Утес» и «Кисегач». Во время визита он поинтересовался у Ковригина, как реализуется «дорожная карта» по модернизации системы водоотведения. Однако выяснилось, что власти к этой работе не приступили. «Я хочу услышать от вас: кто будет строить очистные? Почему не выполнена «дорожная карта»? Есть «дорожная карта», исполняйте ее! Через неделю дайте видение того, как вы будете ее реализовывать!», – потребовал Борис Дубровский.

Проблема с очистными сооружениями до сих пор не решена. В новогодние каникулы туристы, которые приезжали на местные базы отдыха, активно выкладывали в соцсетях фотографии стоков и жаловались на запах фекалий.

Фото: Галина Лепина

Отвечая на вопрос корреспондента «Челябинского эха» о ситуации, руководитель управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков сказал, что не знает о проблеме, возникшей несколько лет назад.

«Вы как-то так легко рассуждаете прям, как будто оно там пять лет бежит. Значит, там устраняли, а сейчас опять проблема. Нужно разбираться», — прокомментировал Виталий Безруков.

Он добавил, что ведомство проведет проверку по факту жалоб на зловонные стоки.

Все новости за 18.01.2019 г.»