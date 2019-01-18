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Минздрав: Копейск не останется без скорой помощи из-за передачи машин частной фирме
18.01.2019 г. 14:15
Фото с сайта sibkray.ru
В минздраве области прокомментировали ситуацию вокруг службы скорой помощи в Копейске.
В данный момент идет претензионная работа по заключенному с транспортной компанией контракту. Все юридические вопросы не мешают оказанию медпомощи жителям города. Как сообщили в областном минздраве, необходимые бригады скорой выйдут на линию в ближайшее время.
Местную службу скорой помощи решили реорганизовать в конце 2018 года. Из-за нехватки средств на покупку транспорта эту услугу отдали на аутсорсинг. Водители остались недовольны принятыми мерами и обратились в прокуратуру. Также против передачи скорой частникам выступили местные депутаты и общественники.
Фото с сайта sibkray.ru
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