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В Челябинской области присяжные впервые вынесли вердикт
18.01.2019 г. 13:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Орджоникидзевском суде Магнитогорска рассмотрели первое уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей.
Вердикт был обвинительным. Решение присяжные вынесли единогласно. Виновным признали мужчину, который в декабре 2017 года избил на улице своего знакомого. Все произошло около дома по улице Красноармейской. Пьяный дебошир несколько раз ударил знакомого по голове руками и ногами. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.
После вынесения вердикта присяжных будет решаться вопрос о наказании. Потом судья вынесет приговор, сообщили в областной прокуратуре.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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