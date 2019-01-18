В Челябинской области присяжные впервые вынесли вердикт

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Орджоникидзевском суде Магнитогорска рассмотрели первое уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей.

Вердикт был обвинительным. Решение присяжные вынесли единогласно. Виновным признали мужчину, который в декабре 2017 года избил на улице своего знакомого. Все произошло около дома по улице Красноармейской. Пьяный дебошир несколько раз ударил знакомого по голове руками и ногами. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

После вынесения вердикта присяжных будет решаться вопрос о наказании. Потом судья вынесет приговор, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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