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УФАС завело дело на сеть магазинов SUNLIGHT за рекламные звонки челябинцам
18.01.2019 г. 13:20
Сеть ювелирных магазинов подозревают в нарушении закона о рекламе.
В антимонопольное ведомство обратился челябинец с жалобой на назойливые рекламные звонки. К заявлению он приложил аудиозапись, где человек, представившийся директором ювелирного магазина в ТРК «Горки», приглашает на распродажу. Также некоторым челябинцам звонили из SUNLIGHT с рекламными предложениями, озвученными голосами знаменитостей — Димы Билана, Валерия Меладзе, Анны Семенович и других.
По закону использование телефонной связи для распространения рекламы в автоматическом режиме запрещено. Кроме того, мужчина утверждал, что не давал согласия на рекламные звонки. УФАС возбудило дело, его рассмотрят 13 марта. В пресс-службе ведомства напомнили, что сеть SUNLIGHT оштрафуют еще и за рассылку рекламных SMS-сообщений.
Фото с сайта pixabay.com
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