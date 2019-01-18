УФАС завело дело на сеть магазинов SUNLIGHT за рекламные звонки челябинцам

Фото с сайта pixabay.com

Сеть ювелирных магазинов подозревают в нарушении закона о рекламе.

В антимонопольное ведомство обратился челябинец с жалобой на назойливые рекламные звонки. К заявлению он приложил аудиозапись, где человек, представившийся директором ювелирного магазина в ТРК «Горки», приглашает на распродажу. Также некоторым челябинцам звонили из SUNLIGHT с рекламными предложениями, озвученными голосами знаменитостей — Димы Билана, Валерия Меладзе, Анны Семенович и других.

По закону использование телефонной связи для распространения рекламы в автоматическом режиме запрещено. Кроме того, мужчина утверждал, что не давал согласия на рекламные звонки. УФАС возбудило дело, его рассмотрят 13 марта. В пресс-службе ведомства напомнили, что сеть SUNLIGHT оштрафуют еще и за рассылку рекламных SMS-сообщений.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 18.01.2019 г.»