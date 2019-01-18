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Ребенка, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, перевели из реанимации
18.01.2019 г. 13:01
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии Вани Фокина, который провел 35 часов под завалами дома в Магнитогорске.
Вероника Скворцова сообщила, что 11-месячного ребенка перевели из отделения реанимации в обычную палату. Когда Ваню Фокина достали из-под обломков дома, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обморожение, переломы и нарушение функции почек. Диагностические исследования показали, что повреждений мозга у ребенка нет, функция почек восстановлена.
Как рассказала ТАСС Вероника Скворцова, операция Ване Фокину не потребуется. «Ножку не надо оперировать. Малыш еще не умеет ходить, но в кроватке уже стоит. Сегодня это уже другой совершенно малыш, улыбающийся, активно гулит, начинает говорить первые слова, эмоционально очень реагирует на маму, играет в игрушки», — цитирует издание министра. Она также сообщила, что ребенка могут выписать из московской клиники до конца февраля, когда ему исполнится год.
Ваня Фокин пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. Ребенка достали из-под завалов 1 января. Он провел под обломками здания 35 часов при 30-градусном морозе. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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