Магнитогорские власти будут выкупать квартиры на вторичном рынке для расселения жильцов обрушившегося дома

Фото с сайта 74.mchs.ru

Администрация Магнитогорска начала поиск жилья для расселения людей из дома на проспекте Карла Маркса, 164.

На данный момент трое жильцов пострадавшего от обрушения дома уже приобрели квартиры. В мэрии организовали специальный штаб, где риелторы бесплатно оказывают услуги по подбору жилья. Также местные власти просят откликнуться продавцов квартир на вторичном рынке — их также предполагается использовать под расселение.

Расселить дом на проспекте Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв, распорядился президент Владимир Путин. По словам губернатора Бориса Дубровского, переселение более 1 тыс. жильцов и 620 квартир в плановом порядке займет один год. Для них планируют построить новый дом.

Фото с сайта 74.mchs.ru

Все новости за 18.01.2019 г.»