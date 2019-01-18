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Магнитогорские власти будут выкупать квартиры на вторичном рынке для расселения жильцов обрушившегося дома
18.01.2019 г. 11:49
Фото с сайта 74.mchs.ru
Администрация Магнитогорска начала поиск жилья для расселения людей из дома на проспекте Карла Маркса, 164.
На данный момент трое жильцов пострадавшего от обрушения дома уже приобрели квартиры. В мэрии организовали специальный штаб, где риелторы бесплатно оказывают услуги по подбору жилья. Также местные власти просят откликнуться продавцов квартир на вторичном рынке — их также предполагается использовать под расселение.
Расселить дом на проспекте Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв, распорядился президент Владимир Путин. По словам губернатора Бориса Дубровского, переселение более 1 тыс. жильцов и 620 квартир в плановом порядке займет один год. Для них планируют построить новый дом.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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