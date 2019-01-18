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Разворот
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18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
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17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
Разворот на Челябинск Наиболее важные события недели обсуждаем с сенатором Ириной Гехт
18.01.2019 г. 11:45
Фото с сайта council.gov.ru
Наиболее важные события недели обсуждаем с членом Совета Федерации Ириной Гехт в программе «Разворот» на «Челябинском эхе»
Прямой эфир в пятницу, 18 января, в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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