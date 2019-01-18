Разворот на Челябинск Наиболее важные события недели обсуждаем с сенатором Ириной Гехт

Фото с сайта council.gov.ru

Наиболее важные события недели обсуждаем с членом Совета Федерации Ириной Гехт в программе «Разворот» на «Челябинском эхе»

Прямой эфир в пятницу, 18 января, в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

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