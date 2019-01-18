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Власти просят челябинцев не выбрасывать елки в Шершневское водохранилище
18.01.2019 г. 11:27
В областном министерстве экологии прокомментировали инициативу активистов, которые предложили топить елки в Шершневском водохранилище.
Активисты группы «Горожане» в соцсети Facebook предложили челябинцам в субботу, 19 января, утопить новогодние елки в Шерневском водохранилище. По словам представителей объединения, в некоторых американских штатах засохшие рождественские деревья выбрасывают в озера. «Таким образом экологи воссоздают рельеф озерного дна, испорченный человеческой деятельностью, — это помогает малькам прятаться от крупных рыб и способствует росту водорослей», — пишут активисты.
В министерстве экологии региона назвали эту инициативу опасной. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» руководитель управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков, такой способ утилизации деревьев не подходит для водоемов, которые используются в качестве питьевого источника. В древесине присутствуют фенолы, которые способны ухудшать качество воды, отметил он.
«Есть исследование российских ученых, которые говорят об обратном, что ни в коем случае питьевой водоем нельзя наполнять лишними элементами. Это может вызвать в будущем цветение водоема и ухудшить его экологическое состояние, потому что там могут выделяться фенолы и токсичные элементы», — рассказал Виталий Безруков.
Министерство экологии и городская администрация просят челябинцев не выбрасывать елки в Шершневское водохранилище. В субботу на водоеме будет дежурить патруль. Деревья можно сдать в питомник по адресу улице Генерала Мартынова, 20. Также их принимают в приюте «Спаси меня» на улице Ферросплавная, 7Б.
В воскресенье с 11:00 до 12:45 в области будет работать девять площадок по сбору елок:
1) Сквер по ул. Молодогвардейцев (боковая парковка со стороны ул. Молодогвардейцев);
2) Сквер Станкомаша;
3) Сквер им. Андреевского (остановка Доватора);
4) Сад Победы (со стороны проспекта Комарова);
5) Улица Кулибина, д.54 (МАУДО ЦДЮТур "Космос");
6) ДК Строителей (ш. Металлургов, д.70 б);
7) Микрорайон Вишневая горка (улица Изумрудная, д.6);
8) Копейск, площадь Трудовой Славы;
9) Микрорайон Парковый-2 (ул. Петра Столыпина, д.9).
Фото с сайта mineco174.ru
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