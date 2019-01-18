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Взорвавшаяся в Магнитогорске 1 января маршрутка принадлежала глубоко религиозному мусульманину
18.01.2019 г. 11:17
74.ru выяснил, кто был в маршрутке, взорвавшейся на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.
1 января, на следующий день взрыва в доме на проспекте Карла Маркса, 164, сотрудники ФСБ и полицейские оцепили весь квартал. Силовики начали проверку документов жильцов окрестных домов. Вечером из оцепления попыталась вырваться маршрутная «Газель» с водителем и двумя пассажирами. Сайт со ссылкой на издание BAZA сообщает, что на проспекте Карла Маркса, неподалеку от городской администрации, автомобиль расстреляли, после чего он загорелся и взорвался.
«Газель» принадлежала 43-летнему Махмуду Джумаеву, уроженцу Узбекистана. Его жена рассказала журналистам, что он в 2015 году увлекся исламом, а в июне 2018 года вовсе ушел из семьи, не пожелав жить с «неверными». Последний раз она его видела 30 декабря — за день до взрыва в Магнитогорске.
Вторым пассажиром маршрутки предположительно был Альмир Абитов, друг Джумаева. Он также был глубоко религиозным мусульманином и имел проблемы в семье из-за этого. Его жена сообщила, что после 30 декабря не видела мужа — впоследствии ей сказали, что он погиб под завалами дома на проспекте Карла Маркса. У женщины нет предположений, при каких обстоятельствах он мог там оказаться. Семью и родственников Абитова проверяли силовики.
Официального комментария по этому происшествию от следственных органов не поступило. 74.ru связал взрыв маршрутки и разрушение подъезда дома на Карла Маркса 164, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. Случившееся журналисты назвали терактом. В четверг, 17 января, запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла ответственность за оба инцидента.
Фото с сайта ysia.ru
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