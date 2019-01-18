СК призвал не верить сообщениям террористов о причинах взрыва в Магнитогорске

Фото с сайта sledcom.ru

В Следственном комитете России прокомментировали трагедию в Магнитогорске.

В данный момент следствие отрабатывает все возможные причины инцидента. Приоритетной версией остается взрыв бытового газа. Об этом в пятницу, 18 января, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — подчеркнула она.

Светлана Петренко пояснила, что причины взрыва дома в Магнитогорске устанавливает целый ряд экспертиз, ведется допрос очевидцев и потерпевших. Выводы можно будет сделать только после окончания следствия, подчеркнула она.

В четверг, 17 января, ответственность за взрыв дома на проспекте Карла Маркса, 164 взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Светлана Петренко призвала журналистов не доверять сообщениям террористов, которые, по ее словам, «приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

Фото с сайта sledcom.ru

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