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СК призвал не верить сообщениям террористов о причинах взрыва в Магнитогорске
18.01.2019 г. 11:27
В Следственном комитете России прокомментировали трагедию в Магнитогорске.
В данный момент следствие отрабатывает все возможные причины инцидента. Приоритетной версией остается взрыв бытового газа. Об этом в пятницу, 18 января, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — подчеркнула она.
Светлана Петренко пояснила, что причины взрыва дома в Магнитогорске устанавливает целый ряд экспертиз, ведется допрос очевидцев и потерпевших. Выводы можно будет сделать только после окончания следствия, подчеркнула она.
В четверг, 17 января, ответственность за взрыв дома на проспекте Карла Маркса, 164 взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Светлана Петренко призвала журналистов не доверять сообщениям террористов, которые, по ее словам, «приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».
Фото с сайта sledcom.ru
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