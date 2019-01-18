На Южном Урале пьяный водитель ударил бутылкой сотрудника ДПС

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

В дежурную часть отдела МВД «Карталинский» поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Они увидели, что один из автомобилей находится в кювете. В машине находился пьяный мужчина. Когда инспекторы потребовали предъявить документы, водитель ударил одного из них стеклянной бутылкой. Полицейские задержали мужчину. Им оказался 33-летний житель Челябинска. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти.

Водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили права управления автомобилями на два года. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту нападения на инспектора ДПС. Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 18.01.2019 г.»