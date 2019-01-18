Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют окунаться в прорубь на озере Смолино

Фото с сайта devyatka.ru

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора исследовали водоемы, где будут организованы купели, на содержание бактерий.

Специалисты провели проверки на Шершневском водохранилище, Смолино и Первом озере. Сотрудники Роспотребнадзора изучили пробы воды на микробиологические показатели. По предварительным результатам исследований вода в купелях на Первом озере и Шершневском водохранилище соответствует санитарным нормам.

А в прорубь на озере Смолино рядом с храмом «Утоли моя печали» специалисты окунаться не рекомендуют. Исследование показало, что качество воды в этой иордани не соответствует гигиеническим нормативам.

На Крещение в Челябинске оборудуют пять купелей. Они будут доступны в ночь с пятницы, 18 января, на субботу до 17:00.

Фото с сайта devyatka.ru

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