- 66.4438р. - 0.3179
- 75.633р. - 0.5020
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют окунаться в прорубь на озере Смолино
18.01.2019 г. 09:18
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора исследовали водоемы, где будут организованы купели, на содержание бактерий.
Специалисты провели проверки на Шершневском водохранилище, Смолино и Первом озере. Сотрудники Роспотребнадзора изучили пробы воды на микробиологические показатели. По предварительным результатам исследований вода в купелях на Первом озере и Шершневском водохранилище соответствует санитарным нормам.
А в прорубь на озере Смолино рядом с храмом «Утоли моя печали» специалисты окунаться не рекомендуют. Исследование показало, что качество воды в этой иордани не соответствует гигиеническим нормативам.
На Крещение в Челябинске оборудуют пять купелей. Они будут доступны в ночь с пятницы, 18 января, на субботу до 17:00.
Фото с сайта devyatka.ru
- 15.01.2019 г. В Челябинске на Крещение оборудуют пять купелей
- 19.01.2018 г. На Шершнях женщине стало плохо возле купели
- 17.01.2018 г. Для южноуральцев на Крещение приготовили более 100 купелей
- 15.01.2018 г. Но Тургояке в честь Крещения установили ледяной памятник святому Владимиру
- 15.01.2018 г. В Челябинске на Крещение откроется четыре купели