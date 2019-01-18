«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Фото с сайта 74.mchs.ru

Запрещенная в России террористическая организация ИГ* взяла ответственность за взрыв в доме и маршрутке в Магнитогорске.

Об этом стало известно в четверг, 17 января, из еженедельной газеты террористов Al-Naba. Перевод статьи сделала американская организация SITE Intelligence Group, выдержку из него опубликовал телеграм-канал Directorate 4.

Там говорится, что 31 декабря террористы заложили в доме на проспекте Карла Маркса, 164 взрывное устройство и привели его в действие. Боевики «Исламского государства»* также взяли ответственность за взрыв маршрутки, который произошел в Магнитогорске на следующий день. Трехнедельное молчание террористы объяснили принятием мер по безопасности исполнителей. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье не приводится, отмечает телеграм-канал.

Официального заявления о причинах взрывов от представителей силовых структур до сих пор не поступило. По предварительным данным, в жилом доме взорвался бытовой газ, из-за чего обрушился один подъезд и серьезно пострадал другой. Под завалами погибли 39 жильцов. По словам силовиков, следов взрывчатки на изъятых с места происшествия обломках найдено не было — в газете террористов привели этот комментарий. В ночь на 2 января на проспекте Карла Маркса неподалеку от места трагедии взорвалась маршрутка, в которой было трое человек. Тогда Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что оба этих инцидента связаны и назвали случившееся терактом.

*«Исламское государство» (*ИГ) – запрещенная в России террористическая группировка

Фото с сайта 74.mchs.ru

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