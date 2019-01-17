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С челябинских фасадов исчезнут мигающие кресты аптек
17.01.2019 г. 16:17
В мэрии Челябинска отчитались о ходе борьбы с незаконными вывесками.
Сейчас служба демонтажа в день убирает от пяти до десяти конструкций, не соответствующих принятому дизайн-коду. С начала 2019 года с улиц города исчезли около сотни незаконных вывесок. Еще около тысячи объектов – в очереди на демонтаж. Собственников вывесок уведомляют заранее и просят снимать их своими силами. В случае, если это делает служба демонтажа, предприниматели вынуждены платить штраф и возмещать расходы на работы.
Депутат гордумы Александр Галкин рассказал, что новые требования распространят на челябинские аптеки, которые размещают на фасадах домов мигающие светодиодные кресты. «К зеленым крестам есть претензии у ГИБДД – по мнению госавтоинспекции, они вводят в заблуждение водителей. Есть статистика, что часто эти мигающие конструкции становятся причиной ДТП», — цитирует депутата пресс-служба мэрии.
Фото с сайта pixabay.com
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