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Сотрудница Ильменского заповедника получила условный срок за незаконную рубку деревьев
17.01.2019 г. 16:31
В Челябинской области осудили руководителя отдела охраны Ильменского заповедника Светлану Филимонову.
Суд установил, что в июне 2018 года сотрудница заповедника подготовила приказ о расчистке участка вдоль линии электропередачи. При подписании документа она утаила от руководителя учреждения количество деревьев, предполагаемых к рубке. В результате было снесено 59 берез, 38 сосен и одна осина. Женщина планировала отправить древесину на продажу. Ущерб лесному фонду превысил 5 млн рублей.
Суд приговорил Филимонову к трех годам лишения свободы условно и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Также удовлетворен иск о возмещении ущерба на сумму более 5 млн рублей. На квартиру и автомобиль осужденной наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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