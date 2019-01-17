Сотрудница Ильменского заповедника получила условный срок за незаконную рубку деревьев

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области осудили руководителя отдела охраны Ильменского заповедника Светлану Филимонову.

Суд установил, что в июне 2018 года сотрудница заповедника подготовила приказ о расчистке участка вдоль линии электропередачи. При подписании документа она утаила от руководителя учреждения количество деревьев, предполагаемых к рубке. В результате было снесено 59 берез, 38 сосен и одна осина. Женщина планировала отправить древесину на продажу. Ущерб лесному фонду превысил 5 млн рублей.

Суд приговорил Филимонову к трех годам лишения свободы условно и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Также удовлетворен иск о возмещении ущерба на сумму более 5 млн рублей. На квартиру и автомобиль осужденной наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 17.01.2019 г.»