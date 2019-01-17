Челябинск
- 66.4438р. - 0.3179
- 75.633р. - 0.5020
Разворот
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
Разбор полетов
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста?
17.01.2019 г. 15:13
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста? Ситуацию анализируем с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом.
Об экономике, пенсиях и итогах 2018 года — в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе».
Новости на эту тему
- 09.01.2019 г. Челябинску обещали повторение мусорного коллапса в 2019 году из-за того, что перевозчиков отходов не устроил утвержденный тариф
- 26.12.2018 г. На челябинцах поставят эксперимент с квотированием выбросов
- 19.12.2018 г. Вопросы по очистке дорог в Челябинске: жители против реагентов
- 29.11.2018 г. Челябинск примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума
- 30.10.2018 г. Средняя зарплата в Челябинской области за четыре года выросла почти до 35 тыс. рублей