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Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста? Ситуацию анализируем с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом.

Об экономике, пенсиях и итогах 2018 года — в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе».

Все новости за 17.01.2019 г.»