Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста?

17.01.2019 г. 15:13

Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста?
Фото с сайта www.spravedlivo.ru

Почему при огромных доходах бюджета в России нет экономического роста? Ситуацию анализируем с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом.

Об экономике, пенсиях и итогах 2018 года — в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе».

  

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