УФАС нашло нарушения в контракте на отлов бродячих животных в Челябинске стоимостью 20 млн рублей

Фото с сайта zvezdakomi.ru

Антимонопольная служба потребовала изменить условия аукциона по выбору подрядчика на отлов безнадзорных кошек и собак.

Так, в техзадание предписали включить меры по розыску хозяев всех поступающих в питомники животных, а не только тех, у кого есть признаки принадлежности человеку – чип или ошейник. Также наличие или отсутствие таких признаков следует отмечать в документах. Срок содержания безнадзорных животных потребовали продлить с 21 дня до полугода – только тогда, если не отыщется владелец, питомец сможет перейти в собственность исполнителя.

Заказчиком аукциона выступило городское управление экологии. Начальная цена контракта – 19 млн 600 тыс. рублей. Антимонопольная служба предписала отменить протоколы закупки и провести все конкурсные процедуры по закону. До этого рассматривалась единственная заявка – от фирмы «РЕМКОМ». За выявленные нарушения УФАС оштрафует одного из должностных лиц управления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта zvezdakomi.ru

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