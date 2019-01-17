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На Южном Урале начальника пожарной части обвинили в получении взятки
17.01.2019 г. 16:25
Фото с сайта sledcom.ru
Начальнику пожарно-спасательной части № 66 в Еткульском районе Андрею Мозюке предъявили обвинение в получении взятки.
По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый потребовал 16,5 тыс. рублей от водителя пожарной части, которого суд лишил прав на управление транспортом. За это начальник пообещал не увольнять шофера.
18 декабря Андрея Мозюку задержали при получении взятки. Обвиняемого отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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