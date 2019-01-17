Валерий Гартунг пообещал вернуть прямые выборы главы Челябинска

Фото с сайта spravedlivo.ru

В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» депутат Госдумы Валерий Гартунг призвал горожан идти на выборы в сентябре.

Председатель регионального отделения «Справедливой России» напомнил, что в сентябре 2019 года в Челябинской области пройдут не только губернаторские, но и муниципальные выборы. Жители столицы региона будут определять состав городской думы и районных советов.

Валерий Гартунг призвал голосовать за представителей «Справедливой России». Он пообещал, что эсеры будут голосовать за возврат прямых выборов мэра в Челябинске, а значит, при наличии большинства смогут этого добиться.

«Я считаю, что неправильно, когда дума выбирает мэра. Мэра должны люди напрямую. И, если вы поддержите «Справедливую Россию» на выборах, то мы поменяем законодательство, вернем прямые выборы мэра и мэра будут выбирать граждане напрямую – также, как и губернатора», — заявил Валерий Гартунг.

Прямые выборы мэра в Челябинске отменили в 2010 году - с тех пор его назначают депутаты гордумы. В данный момент завершился прием заявок на новый конкурс по выборам главы. Документы подали 16 человек, в том числе действующий врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, а также экоактивисты, адвокаты, правозащитники и предприниматели. 22 февраля спецкомиссия отберет кандидатов, из числа которых депутаты гордумы 26 февраля будут выбирать нового главу Челябинска.

Фото с сайта spravedlivo.ru





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