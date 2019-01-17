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На расселение обрушившегося дома в Магнитогорске уйдет год
17.01.2019 г. 12:53
Губернатор Борис Дубровский назвал ориентировочные сроки выполнения президентского поручения по расселению пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске.
Сейчас на проспекте Карла Маркса, 164 идет демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов. По словам главы региона, эти работы продлятся до конца квартала. Ранее в магнитогорской мэрии говорили, что демонтаж займет двое суток. Жильцов девятого и десятого подъездов на время работ расселят.
После завершения демонтажа начнется экспертиза, по результатам которой станет ясно, сколько потребуется времени для переселения людей в плановом порядке. «Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год», — заявил Борис Дубровский. Для жильцов планируют построить новый дом.
Расселить пострадавший в результате взрыва дом на проспекте Карла Маркса, 164 губернатору поручил Владимир Путин. Президент потребовал сделать это в короткие сроки. Он подчеркнул, что финансирование будет идти из регионального и федерального бюджета, а также из средств ММК. Объем затрат оценивается в 1 млрд 300 млн рублей.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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