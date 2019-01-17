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Почти у 40% работающих южноуральцев в 2018 году снизилась зарплата
17.01.2019 г. 16:10
Эксперты выяснили у жителей Челябинской области, как изменилась их зарплата в 2018 году.
Опрос провела компания HeadHunter. 13% респондентов заявили о росте зарплаты. Увеличение составило не более 10%. Около 40% опрошенных работадатели стали платить меньше. Более половины из них сообщили, что доход упал минимум на 15%. В 76% случаев зарплату сокращали за счет урезания премиальной части. «Премии в Челябинской области получают чаще, чем в других регионах – 65% южноуральцев рассказали, что это регулярная практика на их текущем месте работы», – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Наиболее ощутимым рост зарплат в 2018 году стал для работников из сфер медицины, СМИ, рекламы и сотрудников нефтегазового сектора. Доходы сильнее всего упали в розничной торговле, образовательных учреждениях и сфере услуг. О росте зарплаты чаще говорили респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а о падении — опрошенные старше 55 лет.
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