В 2018 году больше всего квартир в Челябинске продавали на улице Братьев Кашириных

Фото с сайта www.om1.ru

Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Челябинске в 2018 году продавалось больше всего жилья.

Лидером рейтинга стала улица Братьев Кашириных. На ней в 2018 году продавалось почти 3,5 тыс. квартир. В новостройках на небольшой улице Мусы Джалиля в Парковом было свыше 1 тыс. предложений – она на втором месте. Замыкает тройку улица Сталеваров в Металлургическом районе – там в прошедшем году было около 600 объявлений.

На улице Братьев Кашириных находится большое количество новостроек – именно поэтому там много объявлений о продаже недвижимости. Там же находится объект, где продают больше всего квартир – 390, в доме №131а. На вторичном рынке лидерство по количеству объявлений держит дом на Салютной, 23 в Тракторозаводском районе. В этой девятиэтажке продают 105 квартир.

Фото с сайта www.om1.ru

Все новости за 17.01.2019 г.»