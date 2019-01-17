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В 2018 году больше всего квартир в Челябинске продавали на улице Братьев Кашириных
17.01.2019 г. 14:51
Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Челябинске в 2018 году продавалось больше всего жилья.
Лидером рейтинга стала улица Братьев Кашириных. На ней в 2018 году продавалось почти 3,5 тыс. квартир. В новостройках на небольшой улице Мусы Джалиля в Парковом было свыше 1 тыс. предложений – она на втором месте. Замыкает тройку улица Сталеваров в Металлургическом районе – там в прошедшем году было около 600 объявлений.
На улице Братьев Кашириных находится большое количество новостроек – именно поэтому там много объявлений о продаже недвижимости. Там же находится объект, где продают больше всего квартир – 390, в доме №131а. На вторичном рынке лидерство по количеству объявлений держит дом на Салютной, 23 в Тракторозаводском районе. В этой девятиэтажке продают 105 квартир.
Фото с сайта www.om1.ru
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