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Прокуратура проверит законность размещения мусороперегрузочных станций в районе закрытой челябинской свалки
17.01.2019 г. 14:46
Эксперты Народного фронта поставили под сомнение законность размещения в Челябинске мусороперегрузочных станций.
Общественники неоднократно обращали внимание властей на недостатки региональной схемы обращения с отходами. Сейчас их претензии коснулись мусороперегрузочных станций на улице Северный луч в районе закрытого полигона ТКО. По мнению экспертов, под этим названием скрываются обычные незаконные свалки, где не ведется никакой перегрузки и сортировки отходов.
«Осенью 2018 года нами были обнаружены незаконные точки складирования мусора на территории города, которые были названы представителями министерства экологии и регоператора некими «мусороперегрузочными станциями». Назвать их таковыми нельзя, ни о какой сортировке мусора речь не идет. Это обычные несанкционированные свалки, которые в министерстве экологии, видимо, считают современными объектами, которых достоин город-миллионник», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.
Эксперты Народного фронта повторно обратились в прокуратуру с требованием проверить законность деятельности мусороперегрузочных станций. Также общественники намерены привлечь Роспотребназдор для проведения инспекции на сомнительных площадках, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Фото с сайта VistaNews.ru
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