В Челябинской области бродячие собаки нападают на автомобилистов

Фото: «Гражданский патруль»

Жители Аши пожаловались на бездомных собак, которые бросаются на людей и автомобили.

На агрессивные стаи собак жалуются жители улицы Узкоколейной. По их словам, животные поселились на территории транспортного предприятия и начали нападать на прохожих и автомобилистов. Также собаки бросаются под машины, создавая аварийные ситуации. Жители пожаловались на бездомных животных в региональное отделение «Гражданского патруля». Общественники обратились в администрацию Аши.

Власти признали существование проблемы и сообщили, что занимаются ее решением. Так, в сентябре было отловлено 38 безнадзорных животных. Согласно статистике, количество нападений бродячих собак на людей в Аше снижается. Если в 2014 году в городе зафиксировали 233 укуса животных, то за 11 месяцев 2018-го это количество равнялось 176.

В сентябре прошлого года жители Аши жаловались на стаи псов, которые поселились на улицах Кирова и Озимина. Животные прогоняли детей с игровых площадок и нападали на прохожих.

Фото: «Гражданский патруль»

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