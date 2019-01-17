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В Челябинске нашлись люди, которые довольны экологической ситуацией
17.01.2019 г. 12:12
Фото с сайта pravmin74.ru
Исследователи узнали у россиян, как они оценивают экологическую обстановку в своем городе.
Опрос среди жителей 37 городов с населением более 500 тыс. человек провел сервис SuperJob. Первое место в рейтинге заняла Тюмень. 39% респондентов назвали экологическую обстановку в городе хорошой, еще 44% — нормальной. Затем идет Краснодар, где каждый пятый опрошенный доволен экологией.
Среди городов-миллионников первое место заняла Казань. 18% респондентов считают экологию хорошей. Челябинск занял в рейтинге последнее место. Всего 2% респондентов довольны экологической ситуацией. Около 80% челябинцев поставили оценку «плохо».
Фото с сайта pravmin74.ru
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