В Челябинске нашлись люди, которые довольны экологической ситуацией

Фото с сайта pravmin74.ru

Исследователи узнали у россиян, как они оценивают экологическую обстановку в своем городе.

Опрос среди жителей 37 городов с населением более 500 тыс. человек провел сервис SuperJob. Первое место в рейтинге заняла Тюмень. 39% респондентов назвали экологическую обстановку в городе хорошой, еще 44% — нормальной. Затем идет Краснодар, где каждый пятый опрошенный доволен экологией.

Среди городов-миллионников первое место заняла Казань. 18% респондентов считают экологию хорошей. Челябинск занял в рейтинге последнее место. Всего 2% респондентов довольны экологической ситуацией. Около 80% челябинцев поставили оценку «плохо».

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 17.01.2019 г.»