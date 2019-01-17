В Челябинске женщину отправили на два года в колонию за найденную папку с миллионом рублей

Фото с сайта pixabay.com

Жительнице Челябинска вынесли приговор за хищение крупной суммы денег.

В июле 2018 года в аптеке на улице Доватора один из покупателей случайно оставил у кассы папку. Этим воспользовалась 32-летняя женщина. Она забрала папку, в которой находились документы и 1 млн 340 тыс. рублей наличными.

Местная жительница не вернула находку мужчине. Деньги она потратила на собственные нужды. В декабре 2018 года ее задержали. Женщине предъявили обвинение в краже в особо крупном размере. Она признала свою вину, также суд учел, что у нее на иждивении находится малолетний ребенок. Челябинку приговорили к двум годам колонии общего режима.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 17.01.2019 г.»