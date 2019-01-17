На АЗС в центре Челябинска клиентов заставляют оплачивать полный бак

Фото с сайта pixabay.com

На одной из АЗС в Челябинске все автомобили по умолчанию заправляют до полного бака.

Новая схема оплаты действует на заправке «Лукойл» возле ТРК «Гагарин Парк». Теперь клиенты не могут заливать бензин на определенную сумму: автоматически включается заправка до полного бака. В итоге автомобилистам приходится оплачивать избыточное количество топлива.

Если у водителей нет денег, им вручают бланк договора, по которому необходимо погасить долг в течение двух дней на любой АЗС «Лукойл». В случае отказа или просрочки — судебный иск, пишет 74.ru. По новой схеме работают также две АЗС в Магнитогорске.

О системе постоплаты на въезде предупреждает информационный щит. Также о новой схеме сообщают по громкой связи. «У нас и раньше была система постоплаты, когда клиент сначала заправляет топливо, а потом оплачивает его. Но тогда работали заправщики, которые уточняли у клиента, нужен ли ему полный бак или заправка на определенную сумму. Недавно мы стали работать с новой подрядной организацией, которая еще не нашла людей на должность заправщиков. А от руководства нам пришел приказ работать по системе постоплаты, что и создало эти трудности: заправка до полного бака включается автоматически», — цитирует издание менеджера АЗС «ЛУКОЙЛ» № 74401 Ларису Ехваю.

Тем не менее, заправиться на определенную сумму клиенты все-таки могут. Водителям необходимо сразу обратиться к оператору, сообщить ему желаемое количество топлива и только потом снимать пистолет с колонки. Еще один способ — остановить заправку вручную.

Фото с сайта pixabay.com

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