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На АЗС в центре Челябинска клиентов заставляют оплачивать полный бак
17.01.2019 г. 10:48
На одной из АЗС в Челябинске все автомобили по умолчанию заправляют до полного бака.
Новая схема оплаты действует на заправке «Лукойл» возле ТРК «Гагарин Парк». Теперь клиенты не могут заливать бензин на определенную сумму: автоматически включается заправка до полного бака. В итоге автомобилистам приходится оплачивать избыточное количество топлива.
Если у водителей нет денег, им вручают бланк договора, по которому необходимо погасить долг в течение двух дней на любой АЗС «Лукойл». В случае отказа или просрочки — судебный иск, пишет 74.ru. По новой схеме работают также две АЗС в Магнитогорске.
О системе постоплаты на въезде предупреждает информационный щит. Также о новой схеме сообщают по громкой связи. «У нас и раньше была система постоплаты, когда клиент сначала заправляет топливо, а потом оплачивает его. Но тогда работали заправщики, которые уточняли у клиента, нужен ли ему полный бак или заправка на определенную сумму. Недавно мы стали работать с новой подрядной организацией, которая еще не нашла людей на должность заправщиков. А от руководства нам пришел приказ работать по системе постоплаты, что и создало эти трудности: заправка до полного бака включается автоматически», — цитирует издание менеджера АЗС «ЛУКОЙЛ» № 74401 Ларису Ехваю.
Тем не менее, заправиться на определенную сумму клиенты все-таки могут. Водителям необходимо сразу обратиться к оператору, сообщить ему желаемое количество топлива и только потом снимать пистолет с колонки. Еще один способ — остановить заправку вручную.
Фото с сайта pixabay.com
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