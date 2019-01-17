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ММК выделит деньги на расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске
17.01.2019 г. 10:34
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников прокомментировал решение Владимира Путина расселить дом на проспекте Карла Маркса, 164.
Виктор Рашников напомнил, что комбинат принимал непосредственное участие в ликвидации последствий трагедии 31 декабря. Более сотни сотрудников ММК и спецтехника работали непосредственно на месте происшествия, а на оказание помощи пострадавшим компания выделила около 100 млн рублей.
«Мы поддерживаем предложение президента Владимира Путина, заявившего о необходимости расселения дома. ММК готов принять участие в финансировании соответствующих мероприятий», — цитирует Виктора Рашникова пресс-служба ММК. Размер средств, которые выделит комбинат, не уточняется.
В среду, 16 января, на совещании с членами правительства Владимир Путин поручил губернатору Борису Дубровскому в кратчайшие сроки расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске. Президент подчеркнул, что принял такое решение после обращения к нему местных жителей. По предварительным оценкам, на расселение дома уйдет 1,3 млрд рублей. По словам Владимира Путина, эти деньги можно взять из регионального и федерального бюджетов, а также из средств ММК. «С Магниткой поговорим, знаю, что они всегда откликаются на такие вещи», — сказал президент.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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