В историческом центре Челябинска отреставрируют 14 объектов культурного наследия

Фото с сайта cheladmin.ru

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске отремонтируют полтора десятка исторических зданий.

Реконструкция ждет постройки XIX — начала XX веков на улицах Свободы, Труда, Российской, Нагорной, Миасской и Красноармейской. Всего в перечне 14 зданий, все они признаны объектами культурного наследия. Некоторые из них не ремонтировались много лет и пришли за это время в упадок.

Все постройки находятся в зоне строительства объектов саммитов ШОС и БРИКС и должны быть отремонтированы к 2020 году. Владельцы зданий будут ежеквартально отчитываться перед властями региона о ходе работ по реконструкции. Для некоторых зданий уже определили будущее предназначение — так, в пострадавшем от пожара деревянном особняке на улице Труда, 56 разместится архитектурно-дизайнерское бюро. На ремонт этого здания потратят 10 млн рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 17.01.2019 г.»