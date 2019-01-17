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В историческом центре Челябинска отреставрируют 14 объектов культурного наследия
17.01.2019 г. 10:06
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске отремонтируют полтора десятка исторических зданий.
Реконструкция ждет постройки XIX — начала XX веков на улицах Свободы, Труда, Российской, Нагорной, Миасской и Красноармейской. Всего в перечне 14 зданий, все они признаны объектами культурного наследия. Некоторые из них не ремонтировались много лет и пришли за это время в упадок.
Все постройки находятся в зоне строительства объектов саммитов ШОС и БРИКС и должны быть отремонтированы к 2020 году. Владельцы зданий будут ежеквартально отчитываться перед властями региона о ходе работ по реконструкции. Для некоторых зданий уже определили будущее предназначение — так, в пострадавшем от пожара деревянном особняке на улице Труда, 56 разместится архитектурно-дизайнерское бюро. На ремонт этого здания потратят 10 млн рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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