Бывший сосед с друзьями избил 72-летнюю жительницу Челябинска и ее больного мужа

Жительница Ленинского района обратилась на «Челябинское эхо» после того, как трое мужчин избили ее и супруга.

Во вторник, 15 января, 72-летняя Галина Ивановна, которая живет в одной из многоэтажек на улице Новороссийской, позвонила в редакцию радиостанции «Челябинское эхо». Она рассказала, что в минувшее воскресенье в ее комнату в коммунальной квартире ворвался бывший сосед с двумя друзьями. Пожилых людей хулиганы жестоко избили.

«Смотрела телевизор, дед лежал на раскладушке. Внезапно услышала удар. В комнату, выломав дверь, ворвался бывший сосед и еще двое мужчин. Они начали избивать лежачего деда», — пожаловалась пенсионерка.

Женщина добавила, что ее 70-летний муж в октябре 2018 года попал под машину на улице Гагарина. С тех пор он с трудом встает и не смог оказать напавшим мужчинам никакого сопротивления.

«Они взяли меня за лицо и оттолкнули в тамбур, теперь у меня на носу ссадина. Палочку они отобрали и били ей деда. Сломали и трость, и очки, разбили телефон и ушли», — рассказала Галина Ивановна.



После того, как хулиганы ушли, женщина вызвала скорую. Врачи осмотрели пострадавших и предложили мужу Галины Ивановны поехать в больницу, однако он отказался.

Затем женщина вызвала полицию. Правоохранители составили протокол и дали мужчине направление на судмедэкспертизу — чтобы снять побои. Но попасть на нее супруги не смогли — у бабушки не было трости и очков, чтобы элементарно выйти из дома.

Женщина позвонила в прокуратуру. Там у нее приняли заявление по телефону и сказали, что будут проверять. Потом пенсионерке позвонили из прокуратуры и сказали, что ее мужа отвезут на судмедэкспертизу полицейские, что и произошло через три часа. Во вторник Галина Ивановна сообщила журналистам, что с тех пор представители правоохранительных органов с ней не связывались и ничего о разбирательствах с хулиганами она не знает.



Галина Ивановна пояснила, что поводом для избиения стали события, которые имели место около года назад. Тогда у пожилого мужчины с бывшей женой соседа на кухне произошла ссора.

«Бывшая жена соседа попыталась включить на кухне свет и разбила лампочку. У деда производственная травма – одного глаза вообще нет, другой видит плохо. Он пришел на кухню и сделал женщине замечание за то, что она не убрала осколки лампочки. Она сказала: «Это не твое дело, когда у меня время будет, тогда и уберу», — рассказала Галина Ивановна.

Она предположила, что женщина в воскресенье нажаловалась соседу во время застолья, после чего мужчины пришли расправиться с пожилым челябинцем.

«Я бы хотела попросить помощи у волонтеров, есть же волонтерское движение. У нас выбита дверь, в доме нет даже хлеба, а мы не можем сходить в магазин. Мы хотим, чтобы кто-нибудь нам помог. Я дочь фронтовика, мама — мать-героиня, 15 детей, почему нет никакой помощи?» — жалуется Галина Ивановна.

Сотрудники редакции «Челябинского эха» в тот же день навестили Галину Ивановну и ее супруга. Они купили пенсионерке трость и привезли старикам продукты.

Фото: «Челябинское эхо»

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