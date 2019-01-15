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Власти Магнитогорска не могут найти квартиры для расселения жильцов обрушившегося дома
15.01.2019 г. 15:08
Администрация Магнитогорска обратилась к владельцам пустующего жилья с просьбой о помощи.
Власти просят откликнуться собственников квартир, в которых никто не проживает. В них планируется разместить временно выселенных жильцов девятого и десятого подъездов дома на проспекте Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв.
Ранее в мэрии Магнитогорска подчеркивали, что людей из пострадавшего дома выселят на время демонтажа конструкций седьмого и восьмого подъездов которые обрушились из-за взрыва. Работы начались в понедельник, 14 января, и по плану продлятся двое суток. Однако договоры найма власти предлагают заключать на месяц с компенсацией в 15 тыс. рублей. Не исключена возможность продления срока аренды до трех месяцев. В квартирах требуют наличия мебели и посуды.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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