Власти Магнитогорска не могут найти квартиры для расселения жильцов обрушившегося дома

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Администрация Магнитогорска обратилась к владельцам пустующего жилья с просьбой о помощи.

Власти просят откликнуться собственников квартир, в которых никто не проживает. В них планируется разместить временно выселенных жильцов девятого и десятого подъездов дома на проспекте Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв.

Ранее в мэрии Магнитогорска подчеркивали, что людей из пострадавшего дома выселят на время демонтажа конструкций седьмого и восьмого подъездов которые обрушились из-за взрыва. Работы начались в понедельник, 14 января, и по плану продлятся двое суток. Однако договоры найма власти предлагают заключать на месяц с компенсацией в 15 тыс. рублей. Не исключена возможность продления срока аренды до трех месяцев. В квартирах требуют наличия мебели и посуды.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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