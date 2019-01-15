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«Мечел» и ММК заставят снизить выбросы к 2024 году
15.01.2019 г. 15:05
Южному Уралу требуется около 58 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению объемов вредных выбросов.
В конце декабря в Москве утвердили комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в Челябинске и Магнитогорске на 20% к 2024 году. Мероприятия будут проводить на крупных промышленных предприятиях, среди которых ЧМК, «Мечел-Кокс», Челябинский цинковый завод, ЧКПЗ, ЧТЗ, ММК. План в основном направлен на снижение и исключение в выбросах заводов веществ I и II классов опасности.
В 2018 году часть челябинских предприятий провела экологический аудит. По его итогам будут запланированы дополнительные мероприятия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора. На финансирование комплексных планов Челябинску необходимо 35,6 млрд рублей, а Магнитогорску — 22,3 млрд рублей.
Фото с сайта pravmin74.ru
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