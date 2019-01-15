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Более 60% челябинцев уверены в своем завтрашнем дне
15.01.2019 г. 15:04
В Финансовом университете при правительстве России провели исследование настроений жителей 78 городов.
Респондентов спросили, удовлетворяют ли их жизненные условия, насколько уверены они в завтрашнем дне и в будущем предприятия, на котором работают. Исследование показало, что жители крупных и средних городов в большинстве своем довольны той жизнью, которую ведут. Больше всего довольных в Грозном, Тюмени и Ижевске — более 85%. Меньше всего таких людей оказалось в Волгограде, Магнитогорске и Барнауле — но даже там утвердительно ответили не менее трех четвертей опрошенных.
Челябинск занял 50-е место в рейтинге — здесь довольны жизнью 80% населения, что немного меньше уровня 2017 года. Тогда довольных было 82%. В завтрашнем дне уверены 62% челябинцев. Оптимистично оценивают будущее места своего трудоустройства 70% респондентов. Чаще всего это работники госструктур и банковского сектора, а меньше всего уверенных — среди занятых в научных исследованиях и строительстве.
Фото с сайта www.psychologos.ru
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