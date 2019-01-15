В Челябинской области четырех человек будут судить за кражу девяти тонн металла из поезда

Фото с сайта 74.мвд.рф

Следователи завершили расследование уголовного дела о краже девяти тонн лома черных металлов из вагонов грузового поезда.

Все произошло в сентябре 2018 года в Кунашакском районе на перегоне «Разъезд № 2 — станция Нижняя». Сотрудники Южно-Уральской железной дороги обнаружили мужчину, который скидывал из полувагона металлические детали. Оперативники предположили, что похититель действовал не один, и вскоре задержали еще троих сообщников.

Трое южноуральцев и житель Свердловской области 1974, 1990, 1999 и 2000 годов рождения забрались в вагоны во время стоянки поезда. За час мужчинам удалось скинуть девять тонн металлолома. Часть похищенного загрузили в прицепы двух автомобилей. Сумма ущерба составила свыше 146 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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