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В Челябинской области четырех человек будут судить за кражу девяти тонн металла из поезда
15.01.2019 г. 13:57
Следователи завершили расследование уголовного дела о краже девяти тонн лома черных металлов из вагонов грузового поезда.
Все произошло в сентябре 2018 года в Кунашакском районе на перегоне «Разъезд № 2 — станция Нижняя». Сотрудники Южно-Уральской железной дороги обнаружили мужчину, который скидывал из полувагона металлические детали. Оперативники предположили, что похититель действовал не один, и вскоре задержали еще троих сообщников.
Трое южноуральцев и житель Свердловской области 1974, 1990, 1999 и 2000 годов рождения забрались в вагоны во время стоянки поезда. За час мужчинам удалось скинуть девять тонн металлолома. Часть похищенного загрузили в прицепы двух автомобилей. Сумма ущерба составила свыше 146 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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