- 67.192р. + 0.2753
- 77.0692р. - 0.0590
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
Губернатор Калининградской области: «Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском»
15.01.2019 г. 13:34
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил местных жителей, что в регионе не будут реализовывать вредные для экологии проекты.
Антон Алиханов ответил на вопросы общественников, которые обеспокоены влиянием калийно-магниевого рудника на экологию. Он отметил, что область не будет заниматься вредными для экологии проектами, чтобы не превратить регион в Челябинск. «Мы не будем реализовывать никакие проекты в ущерб нормам и правилам. Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском, да простят меня наши коллеги. Это не место для металлургии», — цитирует ИА «Русский Запад» Антона Алиханова.
Калийно-магниевый рудник планируют построить под Калининградом к 2021 году. Местные жители выступают против реализации проекта.
Фото с сайта gov39.ru
- 15.01.2019 г. «Мечел» и ММК заставят снизить выбросы к 2024 году
- 10.01.2019 г. В Челябинске за выбросы накажут производителей молока и сувениров
- 10.01.2019 г. Большинство детских ледяных горок в Челябинской области признали опасными для здоровья
- 27.12.2018 г. 70% участников опроса «Челябинского эха» - за закрытие заводов ради чистого воздуха
- 26.12.2018 г. В Челябинске заработает новая система мониторинга воздуха, которая будет определять источники выбросов