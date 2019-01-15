Губернатор Калининградской области: «Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском»

Фото с сайта gov39.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил местных жителей, что в регионе не будут реализовывать вредные для экологии проекты.

Антон Алиханов ответил на вопросы общественников, которые обеспокоены влиянием калийно-магниевого рудника на экологию. Он отметил, что область не будет заниматься вредными для экологии проектами, чтобы не превратить регион в Челябинск. «Мы не будем реализовывать никакие проекты в ущерб нормам и правилам. Мы не хотим сделать Калининградскую область Челябинском, да простят меня наши коллеги. Это не место для металлургии», — цитирует ИА «Русский Запад» Антона Алиханова.

Калийно-магниевый рудник планируют построить под Калининградом к 2021 году. Местные жители выступают против реализации проекта.

Фото с сайта gov39.ru

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