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15 человек подали документы на конкурс по выборам мэра Челябинска. Есть женщина
15.01.2019 г. 12:55
Фото с сайта vnnews.ru
В гордуму поступили еще два пакета документов от желающих занять пост главы Челябинска.
Во вторник, 15 января, документы подали предприниматель Татьяна Омельченко и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Теперь на пост главы города претендуют 15 человек, в том числе врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, экоактивист Василий Московец и координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский.
Прием заявок на конкурс закончится во вторник. 22 февраля спецкомиссия отберет кандидатов для участия в конкурсе. Нового мэра выберут на заседании гордумы 26 февраля.
Фото с сайта vnnews.ru
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