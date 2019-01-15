15 человек подали документы на конкурс по выборам мэра Челябинска. Есть женщина

Фото с сайта vnnews.ru

В гордуму поступили еще два пакета документов от желающих занять пост главы Челябинска.

Во вторник, 15 января, документы подали предприниматель Татьяна Омельченко и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Теперь на пост главы города претендуют 15 человек, в том числе врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, экоактивист Василий Московец и координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский.

Прием заявок на конкурс закончится во вторник. 22 февраля спецкомиссия отберет кандидатов для участия в конкурсе. Нового мэра выберут на заседании гордумы 26 февраля.

Фото с сайта vnnews.ru





Все новости за 15.01.2019 г.»