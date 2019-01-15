В Челябинске на Крещение оборудуют пять купелей

Фото с сайта amic.ru

В Челябинске будет организовано пять мест для купания во время Крещения.

Список мест, разрешенных для зимнего купания, опубликовала единая дежурно-диспетчерская служба. Две купели будет открыто на озере Смолино: возле храма «Утоли моя печали» и рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк». Также два места для купания оборудуют на Шершневском водохранилище: акватории возле «Храма всех святых» и в микрорайоне Сосновка. Еще одну купель откроют на Первом озере рядом с «Храмом святителя Василия Великого».

Иордани будут доступны в ночь с пятницы, 18 января, на субботу до 17:00. Затем проруби заложат льдом. Челябинцам рекомендуют узнать о медицинских противопоказаниях к зимнему купанию и не пренебрегать ими.

Фото с сайта amic.ru





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