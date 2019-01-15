Бойца ММА Джеффа Монсона прооперировали в миасской клинике

Фото с сайта fmc74.ru

Джеффу Монсону заменили тазобедренный сустав в южноуральской клинике.

Операция прошла в понедельник, 14 января, в миасской клинике FMC. 47-летний американский спортсмен отметил, что его давно беспокоили боли в тазобедренном суставе, в последнее время ему было тяжело ходить. Операция длилась 45 минут. Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации, сообщили в пресс-службе клиники.

Джефф Монсон — боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В мае 2018 года он получил российское гражданство. В сентябре Монсон стал депутатом подмосковного Красногорска.

Фото с сайта fmc74.ru





Все новости за 15.01.2019 г.»