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Власти Челябинской области потратят 10 млн рублей на банкеты и фуршеты
15.01.2019 г. 11:27
На обеспечение торжественных мероприятий в правительстве области уйдет 10 млн рублей из бюджета.
Конкурс объявили в конце декабря 2018 года. Контракт управление делами губернатора и правительства области заключило с предприятием общепита «Малахит». По информации портала госзакупок, фирме выделят 10 млн рублей из регионального бюджета на обеспечение 60 мероприятий в правительстве в течение 2019 года.
Из технического задания следует, что подрядчик в случае срочной заявки обязан в любой день, включая праздники и выходные, за 30 минут предоставить заказчику перечень блюд, напитков и счет-заказ и начать обслуживание не позднее двух часов с момента согласования. Предусмотрено полное или частичное обслуживание официантами в униформе, использование сортовой стеклянной и фарфоровой посуды, мельхиоровых столовых приборов.
«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия. В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства», — говорится в документе.
Также управление делами губернатора и правительства оставило за собой право отказаться от готового банкета или фуршета на любом этапе с возмещением поставщику понесенных расходов.
Фото с сайта pixabay.com
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