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В Челябинске в день юбилея области откроют мемориал южноуральцам, павшим в локальных конфликтах
15.01.2019 г. 11:01
В Челябинске откроют мемориальный комплекс в честь погибших при выполнении интернационального долга.
На двух черных гранитных стелах у памятника «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы выгравированы имена более 600 человек. Как рассказали в региональном отделении «Боевого братства», это южноуральцы, погибшие при выполнении воинского долга в локальных конфликтах за рубежом и в боях на Северном Кавказе с 1971 по 2012 годы. 18 из них были удостоены звания Героя России.
Открытие мемориала состоится в четверг, 17 января. Оно будет приурочено к 85-летию Челябинской области. В церемонии примут участие губернатор Борис Дубровский, представители силовых структур, ветераны и родственники погибших воинов. Начало мероприятия в 10:00.
Фото с сайта chelduma.ru
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