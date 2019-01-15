В Челябинске в день юбилея области откроют мемориал южноуральцам, павшим в локальных конфликтах

Фото с сайта chelduma.ru

В Челябинске откроют мемориальный комплекс в честь погибших при выполнении интернационального долга.

На двух черных гранитных стелах у памятника «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы выгравированы имена более 600 человек. Как рассказали в региональном отделении «Боевого братства», это южноуральцы, погибшие при выполнении воинского долга в локальных конфликтах за рубежом и в боях на Северном Кавказе с 1971 по 2012 годы. 18 из них были удостоены звания Героя России.

Открытие мемориала состоится в четверг, 17 января. Оно будет приурочено к 85-летию Челябинской области. В церемонии примут участие губернатор Борис Дубровский, представители силовых структур, ветераны и родственники погибших воинов. Начало мероприятия в 10:00.

Фото с сайта chelduma.ru

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