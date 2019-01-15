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Три семьи, оставшиеся без жилья после взрыва в Магнитогорске, получили документы на покупку квартир
15.01.2019 г. 10:34
Собственникам квартир, пострадавших при взрыве в доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, начали выдавать документы на покупку нового жилья.
Три семьи выбрали новые квартиры и получили уведомления о выплате на покупку жилья. В документе указана сумма, которая предусмотрена его владельцу на приобретение недвижимости. Деньги перечисляются на банковский счет продавцу квартиры. Остальные пострадавшие магнитогорцы получат уведомления после того, как выберут жилье.
Выплату рассчитывают, исходя из общей площади утраченной квартиры. Размер компенсации составляет 31 тыс. 725 рублей за квадратный метр. Выплаты предусмотрены для собственников квартир седьмого и восьмого подъездов.
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. При обрушении части жилого дома погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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