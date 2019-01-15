Суд запретил реорганизацию «Челябэнергосбыта»

Фото с сайта kvartal036.ru

Арбитражный суд области удовлетворил заявление ОАО «МРСК Урала» о блокировке реорганизации ПАО «Челябэнергосбыт».

Суд наложил запрет на оплату в любом виде 25% доли уставного капитала ООО «АЭС Инвест», а также иных долей в других юрлицах. Межрайонной инспекции областной федеральной налоговой службы запретили проводить действия, связанные с реорганизацией «Челябэнергосбыта».

Компанию в июне 2018 года лишили статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Новым поставщиком стала организация «МРСК Урала». Долг «Челябэнергосбыта» перед компанией превышает 3,5 млрд рублей. В Арбитражном суде рассматривается несколько заявлений о банкротстве организации.

Ранее «Челябэнергосбыт» раскрыл информацию о совершении сделки по приобретению 25% доли в уставном капитале «АЭС Инвест» — компании, которая была смежным с ОАО «МРСК Урала» «котлодержателем» на Южном Урале. Также совет директоров «Челябэнергосбыта» изменил устав организации, обозначив основным видом деятельности передачу электроэнергии и присоединение к сетям.

По мнению энергетиков «МРСК Урала», сделки «Челябэнергосбыта» могут являться притворными и направлены на сокрытие вывода активов должника. Также в компании считают, что бывший поставщик энергии пытается через реорганизацию затянуть введение процедуры банкротства.

Фото с сайта kvartal036.ru

Все новости за 15.01.2019 г.»