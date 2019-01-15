- 67.192р. + 0.2753
- 77.0692р. - 0.0590
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
Суд запретил реорганизацию «Челябэнергосбыта»
15.01.2019 г. 09:36
Арбитражный суд области удовлетворил заявление ОАО «МРСК Урала» о блокировке реорганизации ПАО «Челябэнергосбыт».
Суд наложил запрет на оплату в любом виде 25% доли уставного капитала ООО «АЭС Инвест», а также иных долей в других юрлицах. Межрайонной инспекции областной федеральной налоговой службы запретили проводить действия, связанные с реорганизацией «Челябэнергосбыта».
Компанию в июне 2018 года лишили статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Новым поставщиком стала организация «МРСК Урала». Долг «Челябэнергосбыта» перед компанией превышает 3,5 млрд рублей. В Арбитражном суде рассматривается несколько заявлений о банкротстве организации.
Ранее «Челябэнергосбыт» раскрыл информацию о совершении сделки по приобретению 25% доли в уставном капитале «АЭС Инвест» — компании, которая была смежным с ОАО «МРСК Урала» «котлодержателем» на Южном Урале. Также совет директоров «Челябэнергосбыта» изменил устав организации, обозначив основным видом деятельности передачу электроэнергии и присоединение к сетям.
По мнению энергетиков «МРСК Урала», сделки «Челябэнергосбыта» могут являться притворными и направлены на сокрытие вывода активов должника. Также в компании считают, что бывший поставщик энергии пытается через реорганизацию затянуть введение процедуры банкротства.
Фото с сайта kvartal036.ru
- 27.11.2018 г. В «МРСК Урала» объяснили вырубку берез в Парковом требованиями безопасности
- 27.09.2018 г. «МРСК Урала» планирует подать иск о признании «Челябэнергосбыта» банкротом
- 02.08.2018 г. Южноуральцы начнут получать квитанции от «МРСК Урала» в первой декаде августа
- 20.07.2018 г. Новый поставщик электроэнергии в Челябинской области разъяснил порядок передачи показаний счетчиков
- 12.07.2018 г. Около 1,3 тыс. сотрудников «Челябэнергосбыта» переведут на работу в «МРСК Урала»