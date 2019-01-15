2018 год для южноуральцев оказался более напряженным в работе, чем 2017-й

На портале HeadHunter выяснили, каким был 2018 год для рынка труда Челябинской области.

67% участников опроса признались, что минувший год был более сложным и напряженным в плане работы. Особенно трудным он оказался для работников сферы перевозок медицины и производства продуктов питания. А для большинства сотрудников компаний в IT-сфере 2018 год был, наоборот, проще, чем предыдущий.

По данным опроса HeadHunter, в 2018 году место работы сменили 37% участников исследования из Челябинской области. Чаще всего перемены затрагивали работников автобизнеса, СМИ и PR, сфер услуг и розничной торговли. Две трети опрошенных признались, что в их компаниях прошли разного рода сокращения — с увольнением сотрудников или объединением должностей.

От наступившего 2019 года южноуральцы не ждут оптимистичных сдвигов на рынке труда. Всего 6% опрошенных считают, что он будет легче 2018-го в плане работы. Пессимистично настроены 43% участников исследования.

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