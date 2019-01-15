Пожарные эвакуировали более 20 челябинцев из-за пожара в бывшем общежитии. Один человек погиб

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Челябинске днем в понедельник, 14 января, произошел пожар в пятиэтажном доме.

Информация о ЧП поступила от очевидцев на центральный пункт пожарной связи. Они сообщили, что из окон второго этажа дома по улице Энергетиков идет дым. К месту происшествия прибыли пожарные. Спасатели эвакуировали из здания 21 жильца.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На пороге одной из квартир пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. Его вынесли на улицу и передали медикам. Внутри этой же квартиры на диване находился мужчина без признаков жизни. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам соседей, в квартире проживал мужчина, который злоупотреблял алкоголем.

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