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Пожарные эвакуировали более 20 челябинцев из-за пожара в бывшем общежитии. Один человек погиб
15.01.2019 г. 08:35
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В Челябинске днем в понедельник, 14 января, произошел пожар в пятиэтажном доме.
Информация о ЧП поступила от очевидцев на центральный пункт пожарной связи. Они сообщили, что из окон второго этажа дома по улице Энергетиков идет дым. К месту происшествия прибыли пожарные. Спасатели эвакуировали из здания 21 жильца.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
На пороге одной из квартир пожарные обнаружили пострадавшего мужчину. Его вынесли на улицу и передали медикам. Внутри этой же квартиры на диване находился мужчина без признаков жизни. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам соседей, в квартире проживал мужчина, который злоупотреблял алкоголем.
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