13-м кандидатом на пост мэра Челябинска стал бывший глава Трехгорного

Фото с сайта lipetsknews.ru

На конкурс по выборам мэра Челябинска заявился 13-й претендент.

В понедельник, 14 января, документы в конкурсную комиссию подал 50-летний адвокат Николай Шиманович. С 2005 по 2009 год он возглавлял ЗАТО Трехгорный. В тот же день свое намерение участвовать в выборах подтвердил челябинец Ярослав Анищенко. Таким образом, на данный момент на кресло мэра претендуют 13 кандидатов. Среди них — действующий врио главы города Владимир Елистратов и глава Ленинского района Александр Орел.

Прием заявок в челябинской городской думе закончится во вторник, 15 января. Затем начнет работу специальная комиссия из городских депутатов и представителей областной власти. 22 февраля она определит кандидатов, из числа которых 26 февраля гордума определит нового мэра Челябинска.

Фото с сайта lipetsknews.ru

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