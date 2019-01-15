- 67.192р. + 0.2753
- 77.0692р. - 0.0590
-
11.01.2019 г. | 09:01Гости эфира: Ширинкин Алексей
-
09.01.2019 г. | 10:42Гости эфира: Вороной Виталий, Бубнов Алексей
13-м кандидатом на пост мэра Челябинска стал бывший глава Трехгорного
15.01.2019 г. 08:25
На конкурс по выборам мэра Челябинска заявился 13-й претендент.
В понедельник, 14 января, документы в конкурсную комиссию подал 50-летний адвокат Николай Шиманович. С 2005 по 2009 год он возглавлял ЗАТО Трехгорный. В тот же день свое намерение участвовать в выборах подтвердил челябинец Ярослав Анищенко. Таким образом, на данный момент на кресло мэра претендуют 13 кандидатов. Среди них — действующий врио главы города Владимир Елистратов и глава Ленинского района Александр Орел.
Прием заявок в челябинской городской думе закончится во вторник, 15 января. Затем начнет работу специальная комиссия из городских депутатов и представителей областной власти. 22 февраля она определит кандидатов, из числа которых 26 февраля гордума определит нового мэра Челябинска.
Фото с сайта lipetsknews.ru
- 15.01.2019 г. 15 человек подали документы на конкурс по выборам мэра Челябинска. Есть женщина
- 14.01.2019 г. В Челябинске за снег на крышах домов будут штрафовать управляющие компании
- 14.01.2019 г. На пост мэра Челябинска претендуют 12 человек
- 14.01.2019 г. Владимир Елистратов проигнорирует дебаты кандидатов на пост мэра Челябинска
- 11.01.2019 г. На конкурс по выборам мэра Челябинска заявились одиннадцать претендентов