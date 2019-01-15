Владимир Путин обсудит с правительством причины взрывов в Магнитогорске и Шахтах

Фото с сайта gubernator74.ru

Президент проведет специальное совещание в правительстве по инцидентам со взрывами в жилых домах.

Встречу с членами кабмина Владимир Путин проведет в среду, 16 января, сообщает газета «Известия». В повестке — причины трагедий в Магнитогорске и городе Шахты Ростовской области. Там 31 декабря и 14 января соответственно прогремели взрывы в жилых домах.

По предварительным данным, причиной в обоих случаях стала утечка бытового газа. В Магнитогорске взрыв произошел утром 31 декабря на втором или третьем этаже десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса. Под обломками погибли 39 человек. В Шахтах взрывом оказались разрушены четыре квартиры на двух верхних этажах девятиэтажки. Два человека погибли, семерых жильцов спасли, о судьбе еще четверых пока ничего не известно.

Фото с сайта gubernator74.ru

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